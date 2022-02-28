Канат Шукунев освобожден от должности заместителя управделами Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Шукунев Канат Бейбитович освобожден от должности заместителя управляющего делами Президента Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.



