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Канат Шукунев освобожден от должности заместителя управделами Президента РК

28 Февраля 2022 17:51
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Канат Шукунев освобожден от должности заместителя управделами Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Шукунев Канат Бейбитович освобожден от должности заместителя управляющего делами Президента Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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#Президент Казахстана   #Отставки   
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