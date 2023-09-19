Канат Шарлапаев: предварительное бронирование не гарантирует приобретение жилья
Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев высказался касательно механизма предварительного бронирования при жилищном строительстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По договорам предварительного бронирования - никаких гарантий у приобретателя жилья на моменте фундамента нет и законодательного механизма обеспечения окончания этой стройки тоже нет. Поэтому к договорам предварительного бронирования отношусь отрицательно», - сказал Канат Шарлапаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Правительстве.
Представители СМИ дополнительно поинтересовались у министра: «А вы в курсе, что некоторые застройщики обходят закон таким способом?»
«Да, мы предлагаем меры в рамках правил на уровне министерства и также законодательных ограничений для того, чтобы застройщики работали максимально в режиме, который предусмотрен законодательством Республики Казахстан. Договора предварительного бронирования в данном случае, они не защищают прав дольщика в той степени, в которой права дольщиков защищены в законодательных механизмах, которые предусмотрены законом о долевом строительстве», - заявил Канат Шарлапаев.