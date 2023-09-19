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    13:00, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Канат Шарлапаев: предварительное бронирование не гарантирует приобретение жилья

    Канат Шарлапаев: предварительное бронирование не гарантирует приобретение жилья
    Фото: МИА "Казинформ"

    Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев высказался касательно механизма  предварительного бронирования при жилищном строительстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По договорам предварительного бронирования - никаких гарантий у приобретателя жилья на моменте фундамента нет и законодательного механизма обеспечения окончания этой стройки тоже нет. Поэтому к договорам предварительного бронирования отношусь отрицательно», - сказал Канат Шарлапаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Правительстве.

     

    Представители СМИ дополнительно поинтересовались у министра: «А вы в курсе, что некоторые застройщики обходят закон таким способом?»


    «Да, мы предлагаем меры в рамках правил на уровне министерства и также законодательных ограничений для того, чтобы застройщики работали максимально в режиме, который предусмотрен законодательством Республики Казахстан. Договора предварительного бронирования в данном случае, они не защищают прав дольщика в той степени, в которой права дольщиков защищены в законодательных механизмах, которые предусмотрены законом о долевом строительстве», - заявил Канат Шарлапаев.

    Теги:
    Правительство РК Жилье Строительство
    Автор
    Серик Сабеков
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