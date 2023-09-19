Канат Шарлапаев: предварительное бронирование не гарантирует приобретение жилья

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев высказался касательно механизма предварительного бронирования при жилищном строительстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По договорам предварительного бронирования - никаких гарантий у приобретателя жилья на моменте фундамента нет и законодательного механизма обеспечения окончания этой стройки тоже нет. Поэтому к договорам предварительного бронирования отношусь отрицательно», - сказал Канат Шарлапаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Правительстве.

Представители СМИ дополнительно поинтересовались у министра: «А вы в курсе, что некоторые застройщики обходят закон таким способом?»