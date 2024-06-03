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    06:20, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Канат Шарлапаев находится на стройплощадках в отдаленных районах ЗКО

    Канат Шарлапаев на стройплощадках в отдаленных районах ЗКО
    Фото: пресс-служба Министерства промышленности и строительства РК.

    Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев в рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область побывал в местах строительства жилья для пострадавших от паводков, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и строительства РК.

    Канат Шарлапаев на стройплощадках в отдаленных районах ЗКО
    Фото: пресс-служба Министерства промышленности и строительства РК.

    ​В районах Каратобе, Сырымский и Теректы завершение строительства планируется в сентябре 2024 года.

    ​По текущим данным, в районе Каратобе пострадало 97 домов, из которых 90 домов непригодны для проживания, по 7 домам требуется ремонт. На этапе строительства 90 домов, 72 – на новой площадке, 18 – на прежних участках.

    ​В Сырымском районе пострадало 257 домов: 114 – непригодны для проживания, 149 – требуется ремонт. В процессе строительства – 114 домов, из них 51 – на новой площадке, 63 – на прежних участках.

    Канат Шарлапаев на стройплощадках в отдаленных районах ЗКО
    Фото:пресс-служба Министерства промышленности и строительства РК.

    В районе Теректы пострадало 45 домов, 23 – непригодны, 21 – необходим ремонт, 1 – приобретен. На этапе строительства 18 домов на новых площадках.

    ​Канат Шарлапаев в ходе осмотра объектов поручил обеспечить полную поставку стройматериалов на площадки и усилить контроль качества строительства.

     

    Теги:
    Правительство РК Регионы Казахстана Министерство промышленности и строительства Жилье Строительство Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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