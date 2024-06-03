Канат Шарлапаев находится на стройплощадках в отдаленных районах ЗКО

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев в рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область побывал в местах строительства жилья для пострадавших от паводков, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и строительства РК.

Фото: пресс-служба Министерства промышленности и строительства РК.

​В районах Каратобе, Сырымский и Теректы завершение строительства планируется в сентябре 2024 года.

​По текущим данным, в районе Каратобе пострадало 97 домов, из которых 90 домов непригодны для проживания, по 7 домам требуется ремонт. На этапе строительства 90 домов, 72 – на новой площадке, 18 – на прежних участках.

​В Сырымском районе пострадало 257 домов: 114 – непригодны для проживания, 149 – требуется ремонт. В процессе строительства – 114 домов, из них 51 – на новой площадке, 63 – на прежних участках.

Фото:пресс-служба Министерства промышленности и строительства РК.

В районе Теректы пострадало 45 домов, 23 – непригодны, 21 – необходим ремонт, 1 – приобретен. На этапе строительства 18 домов на новых площадках.

​Канат Шарлапаев в ходе осмотра объектов поручил обеспечить полную поставку стройматериалов на площадки и усилить контроль качества строительства.