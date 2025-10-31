РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:10, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Канат Шарлапаев исключен из состава совета директоров НУХ «Байтерек»

    Изменен состав совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу KASE.

    Канат Шарлапаев
    Фото: Акорда

    Решением единственного акционера АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (тикер KASE — BTRK) от 14 октября 2025 года Шарлапаев К.Б. исключен из состава совета директоров общества.

    С учетом внесенного изменения совет директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» состоит из девяти человек.

    Напомним, 28 февраля Канат Шарлапаев был освобожден от должности министра промышленности и строительства РК, 25 сентября 2025 года Канат Шарлапаев был исключен из состава совета директоров фонда «Самрук-Казына», 25 сентября 2025 года Канат Шарлапаев освобожден от должности помощника Президента. 

    Теги:
    Кадровые назначения Назначения НУХ "Байтерек"
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают