Канат Шарлапаев исключен из состава совета директоров НУХ «Байтерек»

Решением единственного акционера АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (тикер KASE — BTRK) от 14 октября 2025 года Шарлапаев К.Б. исключен из состава совета директоров общества.

С учетом внесенного изменения совет директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» состоит из девяти человек.

Напомним, 28 февраля Канат Шарлапаев был освобожден от должности министра промышленности и строительства РК, 25 сентября 2025 года Канат Шарлапаев был исключен из состава совета директоров фонда «Самрук-Казына», 25 сентября 2025 года Канат Шарлапаев освобожден от должности помощника Президента.