19:10, 30 Октябрь 2025 | GMT +5
Канат Шарлапаев исключен из состава совета директоров НУХ «Байтерек»
Изменен состав совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу KASE.
Решением единственного акционера АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (тикер KASE — BTRK) от 14 октября 2025 года Шарлапаев К.Б. исключен из состава совета директоров общества.
С учетом внесенного изменения совет директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» состоит из девяти человек.
Напомним, 28 февраля Канат Шарлапаев был освобожден от должности министра промышленности и строительства РК, 25 сентября 2025 года Канат Шарлапаев был исключен из состава совета директоров фонда «Самрук-Казына», 25 сентября 2025 года Канат Шарлапаев освобожден от должности помощника Президента.