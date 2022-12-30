Канат Мусин освобожден от должности министра юстиции РК

30 Декабря 2022, 10:04

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Мусин Канат Сергеевич освобожден от должности министра юстиции Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Канат Мусин родился в г. Целинограде. Окончил Карагандинский государственный университет, юрист, старший советник юстиции (1989).

Трудовая деятельность: служба в органах прокуратуры Акмолинской области, заместитель прокурора г. Астана (1989-1998); заместитель прокурора Северо-Казахстанской области, первый заместитель прокурора Жамбылской области (1998-2001); служба в органах финансовой полиции, заместитель начальника департамента по Западно-Казахстанской области, г. Алматы (2001-2007); работа в аппарате Совета Безопасности РК (2007-2010); заместитель прокурора Северо-Казахстанской области (2010-2012); начальник департамента юстиции г. Астана (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (2016-2021); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (01.2021-06.2021); судья Верховного суда РК, председатель судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК (2021-2022). С января 2022 года был министром юстиции.

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Астананың 10 жылдығы», ведомственными наградами ДБЭКП, Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, Министерства обороны Республики Казахстан, Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Фото: gov.kz