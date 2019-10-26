Канат Ислам защитил титул WBO International в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Канат Ислам победил намибийца Уолтера Каутондоква и защитил титул чемпиона WBO International в первом среднем весе в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бой проходил во дворце культуры и спорта имени Балуана Шолака и продлился все 10 раундов. Канат выиграл раздельным решением судей - 97:92, 97:92, 99:92.

После поединка казахстанец поблагодарил Президента Касым-Жомарта Токаева и акима Алматы за поддержку, а также всех болельщиков за веру.

Таким образом, Канат одержал 27-ю победу в своей карьере. А намибиец потерпел второе поражение при 18 победах.

Отметим, свой титул Ислам завоевал в июле этого года, победив в бою за вакантный пояс доминиканца Хулио де Хесуса.

В рамках вечера также было проведено 8 боев с участием казахстанских боксеров, которые также оказались сильнее своих соперников - это Даулет Даукенов, Сапарбай Айдаров, Бексултан Раушанов, Нурсултан Аманжолов, Аскар Ерубек, Арман Рысбек и Руслан Мырсатаев. Их соперниками стали представители из США, Китая и стран Европы.