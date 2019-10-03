Канат Ислам: Я готов выйти на ринг с «Канело»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Канат Ислам на пресс-конференции, посвященной поединку с намибийцем Уолтером Каутондоквой, в Алматы рассказал о готовности выйти на ринг с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом и предстоящем бое, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как говорится, без настоящей критики нельзя изжить недостатки. У каждого есть свой уровень. Каждый добивается успеха разными путями. Я в боксе уже 25 лет. Если мне дадут такую возможность, то я готов выйти с каждым. Даже с «Канело». Кто он такой? Он такой же боксер. У него такие же руки. «Канело» сделал рекорд 30-0, находясь еще в Мексике. Есть видео этих боев? Он приехал в США уже в статусе чемпиона, чтобы драться за хорошие гонорары с титулованными», - сказал на пресс-конференции Канат Ислам.

По его словам, чтобы выйти на ринг с чемпионами потребуются огромные средства и хорошая поддержка.

«В Америке проживают 20 миллионов мексиканцев, 10 млн филиппинцев, также много латиноамериканцев, украинцев, россиян. Но, казахов мало. Если даже я буду там знаменитым, я для американцев не интересен. Там нет казахстанцев, которые бы покупали билеты на мои бои. Там очень много мексиканцев, которые покупают билеты на бой и продажи телетрансляций. У них там чуть ли не каждый день проходят такие вечера профессионального бокса. У них это очень развито», - отметил он.

Канат Ислам также добавил, что готов к чемпионским боям.

«Если даст бог, чемпионское звание не за горами. Если даже я не стану им, то есть мои братья, подопечные», - добавил он.

Кроме того, боксер поблагодарил генерального директора QP Дархана Мухтарбеку за поддержку и оценил свои шансы на победу к предстоящему поединку.

«К каждому сопернику готовимся серьезно. Это бокс, здесь нельзя заранее угадать, все решает ринг», - добавил он.

Канат Ислам готовится под руководством личного тренера Багаудина Бекова и приглашенного тренера из США Роджер Рома. Зарубежный специалист здесь готовит не только Каната, но и других казахстанских боксеров, участвующих в этом вечере бокса.

«Сейчас идет активная фаза подготовки к предстоящему бою. Самая тяжелая и объемная работа уже проделана, включая УТС в горах, целый комплекс силовой работы. Бокс - это всегда тяжелый труд и кажется со стороны, что тренировки - это монотонная работа, но в процессе подготовки постоянно выявляем моменты, над которой надо работать. У нас идет целый набор технико-тактических приемов, которые мы используем с прицелом не только на предстоящий бой, но и на следующие бои. Соперник Каната в ближайшем бое достаточно серьезный, он таскал и мучал чемпиона мира WBO Деметриуса Андраде все 12 раундов, получил 4 нокдауна за все раунды, но все равно он вставал и делал дело. То есть, он не подарок. Предстоящий бой будет зрелищным, мы покажем весь свой арсенал технико-тактических действий, покажем бой на встречных курсах. По результату загадывать не будем, но надеемся на победу», - сказал Багаудин Беков.

На вечере бокса будет проведено 10 боев с участием известных казахстанских боксеров и представителей из США, Китая и стран Европы. Среди них будут и дебютанты. Бои будут 6-раундовыми, 8-раундовыми. В главном поединке вечера Канат Ислам (26-0, 21 KO) будет встречаться с Уолтером Каутондоквой. (18-1, 17 КО) из Намибии. На кону будет стоять титул чемпиона WBO International в первом среднем весе до (72,58 кг), который принадлежит Исламу.





«Мероприятие будет транслироваться на телеканалах QazSport и Qazaqstan, а также на нашей стриминговой платформе QP TV в прямом эфире», - сообщил исполнительный директор Qazaq Promotions Азамат Мади.

В свою очередь, генеральный директор QP Дархан Мухтарбек отметил, что в дальнейшем компания хочет провести титульный бой Каната Ислама в Китае, откуда он родом.

Ранее стали известны имена казахстанцев, которые будут выступать в андекарде титульного боя.

Вечер бокса пройдет 26 октября в Алматы во дворце спорта имени Балуана Шолака. Начало в 17:00.

Напомним, свой последний поединок Канат Ислам провел 5 июля в Алматы: он нокаутировал уже на 14-й секунде первого раунда доминиканца Хулио де Хесуса (27-2, 24 КО).