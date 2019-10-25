Канат Ислам в любом случае будет боксировать с Канело - Нельсон Лопес

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Менеджер казахстанского боксера Каната Ислама Нельсон Лопес призвал мексиканца Сауля «Канело» Альвареса на чемпионский бой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сейчас на 8 месте в мировом рейтинге, но должны быть первыми. Если мы хотим добиться чемпионства, то должны выиграть Канело. Не важно за какой титул будем биться, в конце концов мы хотим привезти Канело в Казахстан. Мы выйдем против него. Вы должны знать, что я и моя команда здесь не ради денег. Чемпионство - это не только моя давняя мечта, а мечта Каната Ислама и Дархана Мухтарбека. Для этого будем делать всевозможное», - сказал на пресс-конференции перед боем Каната Ислама в Алматы его менеджер.

Он также добавил, что Канат готов перейти на вес Канело, если он перейдёт на более высокий вес.

«В любительском боксе я боксировал в весе до 69 и 75. В Astana Arlans у меня был вес - 73 кг. Профи бокс начал с 69,9 недавно перешёл на 72. Сейчас в этом весе чемпионом является Деметриус Андраде. Мы с ним на Олимпиаде не встречались. Техника в любительском боксе у него хорошая: сильный удар, много работает ногами, можно выиграть его. Что касается Канело, то он тоже обычный боксер. Возможно и даст побольше ударов, но он же не имеет четыре руки и ноги», - добавил Канат Ислам.

Канат Ислам ранее также рассказал о готовности выйти на ринг с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

В ходе данного мероприятия, Канат Ислам и Уолтер Каутондоква провели дуэль взглядов перед боем.

Напомним, завтра в Алматы пройдёт вечер профессионального бокса, где в главном бою встретятся Канат Ислам (26-0, 21 KO) и намибийский боксер Уолтер Каутондоква (18-1, 17 КО). На кону будет стоять титул чемпиона WBO International в первом среднем весе, который принадлежит Канату Исламу.