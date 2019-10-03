Канат Ислам оценил шансы Головкина на победу с Деревянченко

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер-профессионал Канат Ислам поделился своими ожиданиями от предстоящего боя Геннадия Головкина с украинцем Сергеем Деревянченко за титулы чемпиона мира IBF и IBO в среднем весе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я встречался с Сергеем Деревянченко в ринге два раза. Один раз выиграл, другой раз в Алматы уступил по решению судей, хотя здесь победу одержал я. Сергей очень сильный и хороший боксер, но Головкин выше уровнем. Сергей будет лезть в драку, но я думаю, что GGG его обманет, хоть будет не легко. Думаю, что победа будет за Головкиным. Желаю ему только удачи в бою, победы, чтобы он еще раз гордо поднял флаг Казахстана», - отметил спортсмен.

Отметим, бой бывшего чемпиона мира среди профессионалов казахстанца Геннадия Головкина (39-1-1, 35 КО) и украинца Сергея Деревянченко (13-1, 10 КО) пройдет 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). Казахстанцы смогут посмотреть в прямом эфире утром 6 октября.

Сам Канат Ислам (26-0, 21 KO) проведет бой в Алматы 26 октября во дворце спорта имени Балуана Шолака. Его соперником станет Уолтер Каутондоква (18-1, 17 КО) из Намибии.