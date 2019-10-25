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Канат Ислам и Уолтер Каутондоква провели дуэль взглядов перед боем в Алматы

25 Октября 2019 13:46
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Канат Ислам и Уолтер Каутондоква провели дуэль взглядов перед боем в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Канат Ислам и Уолтер Каутондоква прошли церемонию взвешивания и дуэль взглядов перед боем в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Оба боксера уложились в своём весе - Канат показал 71,9 кг, его соперник Уолтер - 71,5 кг.

«Я готов к этому бою. Подготовка у меня хорошая. Завтра будет настоящий вечер бокса. Будут также биться и другие наши профессиональные бойцы. Поддержите нас. Мой соперник Уолтер очень опытный, но я больше думаю о своей подготовке. Я готов до последних секунд боксировать. Здесь надо быть готовым ко всему», - сказал Канат Ислам на пресс-конференции.


В свою очередь, Уолтер Каутондоква подчеркнул, что он приехал за титулом.

«Я заберу этот титул с собой в Намибию. В Казахстане я его не оставлю», - добавил Уолтер.

Отметим, завтра 26 октября во Дворце культуры и спорта имени Балуана Шолака пройдёт вечер профессионального бокса, где в главном бою встретятся Канат Ислам (26-0, 21 KO) и намибийский боксер Уолтер Каутондоква (18-1, 17 КО). На кону будет стоять титул чемпиона WBO International в первом среднем весе, который принадлежит Канату Исламу.


В рамках вечера также будет проведено 9 боев с участием таких казахстанских боксеров, как Даулет Даукенов, Сапарбай Айдаров, Бексултан Раушанов, Нурсултан Аманжолов, Аскар Ерубек, Арман Рысбек и Руслан Мырсатаев. Их соперники представители из США, Китая и стран Европы.

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Ключевые слова: Алматы, Спорт,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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