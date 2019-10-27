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Канат Ислам боксировал со сломанной кистью - Qazaq promotions
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский средневес Канат Ислам, одержавший победу над намибийцем Уолтером Каутондоква, последние 4 раунда боксировал со сломанной кистью, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В его команде Qazaq Promotions, предоставили рентгеновские снимки и фотографию боксера с гипсом правой руки.
Напомним, в главном бою вечера бокса казахстанец 35-летний Канат Ислам выиграл 34-летнего намибийца Уолтера Каутондоква и защитил чемпионский пояс WBO International в первом среднем весе.
Бой состоял из 10 раундов и проходил во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы. Канат выиграл поединок единогласными решением судей.
Таким образом, он одержал свою 27-ю победу в карьере не имея ни одного проигрыша, а его соперник потерпел второе поражение при 18 победах.
Его также поздравил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.
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