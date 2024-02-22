Канат Бозумбаев прокомментировал строительство АЭС в Казахстане

Советник Президента РК Канат Бозумбаев прокомментировал вопрос строительства АЭС в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

В кулуарах Международного форума по водным ресурсам журналисты поинтересовались мнением советника Главы государства о том, технологии каких стран должен применить Казахстан при строительстве АЭС.

- Как человек, работавший в сфере энергетики, скажу - в сфере атомной энергетики лидируют 4 государства в строительстве станций. Это, конечно, два наших соседа – Китай и Россия, Южная Корея и Франция. Эти четверо могут конкурировать, - сказал Канат Бозумбаев.

Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что Казахстан в список вендеров (предприятие-поставщик) по строительству АЭС может включить две американские компании.