+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Канат Бозумбаев откровенно рассказал о январских событиях в РК

24 Февраля 2022 12:32
Поделиться:
Канат Бозумбаев откровенно рассказал о январских событиях в РК

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Аким Алматинской области Канат Бозумбаев на пресс-конференции в доме журналистов Талдыкоргана в хронологическом порядке рассказал о январских событиях в РК, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Я сторонник строительства атомной станции - аким Алматинской области
68 машин и снегоходов подарили полицейским Карагандинской области «Птичий» сквер появится в Нур-Султане Заработать на «продаже» несуществующих сертификатов пыталась жительница Тараза

«В первые дни массовых протестов я вышел к народу, начал вести разъяснительные работы. Вечером 4 января в течение часа я просил протестующих пройти в мой кабинет, конструктивно обсудить все проблемные вопросы. К часу ночи 30% митингующих вернулись домой. Были и споры, и ругательства, народ возмущался и кричал, но я считаю, что главное в тот день то, что не была пролита кровь, митинг закончился спокойно. В 02:00 народ разошелся по домам», - сказал аким области.

По словам главы региона, 5 января дела обстояли совсем по-другому. 500 участников беспорядков, в большинстве своем молодые люди, разгромили и сожгли административные здания областного центра, началось мародерство.

«Я переговорил с акимами каждого района и города области, в срочном порядке вместе с руководством ДКНБ мы создали специальный штаб, в состав которого вошли сотрудники полиции, национальной гвардии и других ведомств. Я вылетел в Нур-Султан на переговоры с Министерством внутренних дел, мы попросили столичное подкрепление. В область прибыли спецназовцы, началась антитеррористическая спецоперация. В результате всех этих слаженных действий был восстановлен порядок», - резюмировал К. Бозумбаев.

Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Борьба с преступностью   #Акимат   #МВД РК   #Регионы   #Силовые структуры   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Я сторонник строительства атомной станции - аким Алматинской области
68 машин и снегоходов подарили полицейским Карагандинской области
«Птичий» сквер появится в Нур-Султане
Заработать на «продаже» несуществующих сертификатов пыталась жительница Тараза
Популярное
1 В ВКО назначен новый заместитель начальника департамента полиции
2 Снижение ставки утильсбора удешевит цены на наши автомобили - официальный дистрибьютор «SUBARU»
3 Новые условия льготного автокредитования для казахстанцев объявил Роман Скляр
4 В МВД опровергли информацию об отставке Ерлана Тургумбаева
5 Цены на импортные авто снизятся – официальный дистрибьютор
6 Талгат Курманбаев избран генеральным директором АО «КазТрансОйл»
Читайте также
Тарифы на тепло снизили в ряде регионов Казахстана
Карту массовых захоронений репрессированных составят в СКО
В ВКО назначен новый заместитель начальника департамента полиции
Снижение ставки утильсбора удешевит цены на наши автомобили - официальный дистрибьютор «SUBARU»
Новые условия льготного автокредитования для казахстанцев объявил Роман Скляр
В МВД опровергли информацию об отставке Ерлана Тургумбаева
Цены на импортные авто снизятся – официальный дистрибьютор
Талгат Курманбаев избран генеральным директором АО «КазТрансОйл»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив