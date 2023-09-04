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    11:59, 04 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Канат Бозумбаев назначен советником Президента РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Бозумбаев Канат Алдабергенович назначен советником Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Бозумбаев Канат Алдабергенович родился 8 января 1969 года. В 1993 г. окончил факультет «Экономическое и социальное планирование» Казахской государственной академии управления. Заслуженный энергетик СНГ.

    С июля 1993 г. по сентябрь 1997 г. работал в государственных органах и частных компаниях.

    Сентябрь 1997 г. ноябрь 1997 г. - начальник отдела региональной политики Министерства экономики и торговли РК.

    С ноября 1997 г. по сентябрь 1998 г. - начальник сводно-финансового департамента, вице-президент по экономическим вопросам ЗАО «Национальная компания по транспортировке нефти «КазТрансОЙЛ».

    Сентябрь 1998 г. - февраль 2001 г. - вице-министр энергетики, индустрии и торговли РК, директор департамента нефти и газа.

    С февраля 2001 г. май 2001 г. - первый вице-президент ОАО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями».

    С мая 2001 г. по август 2007 г. - президент АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями».

    С августа 2007 г. по октябрь 2008 г. - председатель правления АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».

    С октября 2008 г. - президент АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями».

    С ноября 2009 г. занимал должность акима Жамбылской области.

    2013 - 2016 годы - аким Павлодарской области.

    2016 - 2019 годы - министр энергетики РК.

    18 декабря 2019 года Указом Главы государства был назначен помощником Президента.

    В ноябре 2021 года стал акимом Алматинской области. От должности был освобожден 11 июня 2022 г.

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