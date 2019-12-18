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Канат Бозумбаев назначен помощником Президента РК

18 Декабря 2019 12:15
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Канат Бозумбаев назначен помощником Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил Каната Бозумбаева помощником Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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« Назначить Бозумбаева Каната Алдабергеновича помощником Президента Республики Казахстан, освободив от должности Министра энергетики Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда, Назначения,
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