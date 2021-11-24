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    11:08, 24 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Канат Бозумбаев назначен акимом Алматинской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о назначении Каната Бозумбаева акимом Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Назначить Бозумбаева Каната Алдабергеновича акимом Алматинской области, освободив от должности помощника Президента Республики Казахстан», - говорится в тексте Указа.

    Канат Бозумбаев родился 8 января 1969 года в городе Алма-Ате. В 1993 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «экономист». После окончания учёбы начал трудовую деятельность экономистом в ТОО «Эдем лтд».

    В 1997 году начал карьеру на государственной службе, сменяя должности в государственном и квазигосударственном секторах. Дважды был акимом регионов - Жамбылской и Павлодарской областей, а большинство должностей в квазигосударственном секторе и центральных государственных органах были связаны с энергетикой.

    С 25 марта 2016 года по 18 декабря 2019 года занимал должность министра энергетики Казахстана.

    С 18 декабря 2019 года был помощником президента Республики Казахстан.

    С 1 января 2020 года - член Совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Назначения Акимат Главная Алматинская область
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