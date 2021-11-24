Канат Бозумбаев назначен акимом Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о назначении Каната Бозумбаева акимом Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Назначить Бозумбаева Каната Алдабергеновича акимом Алматинской области, освободив от должности помощника Президента Республики Казахстан», - говорится в тексте Указа.

Канат Бозумбаев родился 8 января 1969 года в городе Алма-Ате. В 1993 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «экономист». После окончания учёбы начал трудовую деятельность экономистом в ТОО «Эдем лтд».

В 1997 году начал карьеру на государственной службе, сменяя должности в государственном и квазигосударственном секторах. Дважды был акимом регионов - Жамбылской и Павлодарской областей, а большинство должностей в квазигосударственном секторе и центральных государственных органах были связаны с энергетикой.

С 25 марта 2016 года по 18 декабря 2019 года занимал должность министра энергетики Казахстана.

С 18 декабря 2019 года был помощником президента Республики Казахстан.

С 1 января 2020 года - член Совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».