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    16:53, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Каналы незаконной миграции пресекли в Казахстане

    Министерством внутренних дел проводится системная работа по пресечению каналов незаконной миграции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    мигранты
    Фото: Polisia.kz

    Сотрудниками МВД задержана уроженка соседнего государства, которая организовала канал по легализации иностранцев через специализированные центры обслуживания населения.

    — По предварительным данным, она незаконно оформила десятки разрешений на временное проживание в Казахстане гражданам ближнего зарубежья с использованием поддельных документов. В ходе обысковых мероприятий изъяты готовые медицинские бланки, печати, электронные носители, а также документы финансово-хозяйственной деятельности, — сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

    Аналогичная преступная схема по легализации иностранцев выявлена в одном из учебных заведений столицы, где двое работников оформили фиктивные приглашения на обучение 68 гражданам дальнего зарубежья. Для реализации схемы заключили формальный договор с предпринимателем о привлечении иностранных студентов и занимались имитацией учебного процесса. На основании этих документов иностранцы въехали в Казахстан и незаконно осуществляли трудовую деятельность на предприятиях Алматы.

    — По указанным фактам ведутся досудебные расследования по статье «организация незаконной миграции». С начала текущего года органами внутренних дел выявлено и ликвидировано восемь каналов незаконной миграции, организаторы которых изготавливали поддельные документы для легализации и пересечения госграницы. Противодействие незаконной миграции является одним из приоритетных направлений Министерства внутренних дел. Вместе с тем, иностранных гостей призываем не прибегать к незаконным услугам в сфере миграции населения и предупреждаем об ответственности, — напомнил Канат Нурмагамбетов.

    Ранее сообщалось, что в Шымкенте ликвидирована ОПГ, занимавшаяся вымогательством и разбоями.

    Теги:
    Регионы Борьба с преступностью Криминал Астана Видео
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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