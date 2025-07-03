Каналы незаконной миграции пресекли в Казахстане
Министерством внутренних дел проводится системная работа по пресечению каналов незаконной миграции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудниками МВД задержана уроженка соседнего государства, которая организовала канал по легализации иностранцев через специализированные центры обслуживания населения.
— По предварительным данным, она незаконно оформила десятки разрешений на временное проживание в Казахстане гражданам ближнего зарубежья с использованием поддельных документов. В ходе обысковых мероприятий изъяты готовые медицинские бланки, печати, электронные носители, а также документы финансово-хозяйственной деятельности, — сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.
Аналогичная преступная схема по легализации иностранцев выявлена в одном из учебных заведений столицы, где двое работников оформили фиктивные приглашения на обучение 68 гражданам дальнего зарубежья. Для реализации схемы заключили формальный договор с предпринимателем о привлечении иностранных студентов и занимались имитацией учебного процесса. На основании этих документов иностранцы въехали в Казахстан и незаконно осуществляли трудовую деятельность на предприятиях Алматы.
— По указанным фактам ведутся досудебные расследования по статье «организация незаконной миграции». С начала текущего года органами внутренних дел выявлено и ликвидировано восемь каналов незаконной миграции, организаторы которых изготавливали поддельные документы для легализации и пересечения госграницы. Противодействие незаконной миграции является одним из приоритетных направлений Министерства внутренних дел. Вместе с тем, иностранных гостей призываем не прибегать к незаконным услугам в сфере миграции населения и предупреждаем об ответственности, — напомнил Канат Нурмагамбетов.
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