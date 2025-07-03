Каналы незаконной миграции пресекли в Казахстане

Сотрудниками МВД задержана уроженка соседнего государства, которая организовала канал по легализации иностранцев через специализированные центры обслуживания населения.

— По предварительным данным, она незаконно оформила десятки разрешений на временное проживание в Казахстане гражданам ближнего зарубежья с использованием поддельных документов. В ходе обысковых мероприятий изъяты готовые медицинские бланки, печати, электронные носители, а также документы финансово-хозяйственной деятельности, — сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

Аналогичная преступная схема по легализации иностранцев выявлена в одном из учебных заведений столицы, где двое работников оформили фиктивные приглашения на обучение 68 гражданам дальнего зарубежья. Для реализации схемы заключили формальный договор с предпринимателем о привлечении иностранных студентов и занимались имитацией учебного процесса. На основании этих документов иностранцы въехали в Казахстан и незаконно осуществляли трудовую деятельность на предприятиях Алматы.

— По указанным фактам ведутся досудебные расследования по статье «организация незаконной миграции». С начала текущего года органами внутренних дел выявлено и ликвидировано восемь каналов незаконной миграции, организаторы которых изготавливали поддельные документы для легализации и пересечения госграницы. Противодействие незаконной миграции является одним из приоритетных направлений Министерства внутренних дел. Вместе с тем, иностранных гостей призываем не прибегать к незаконным услугам в сфере миграции населения и предупреждаем об ответственности, — напомнил Канат Нурмагамбетов.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте ликвидирована ОПГ, занимавшаяся вымогательством и разбоями.