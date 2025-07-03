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    23:00, 02 Июль 2025 | GMT +5

    В Шымкенте ликвидирована ОПГ, занимавшаяся вымогательством и разбоями

    При обыске у задержанных изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Шымкенте ликвидирована ОПГ, занимавшаяся вымогательством и разбоями
    Фото: кадр из видео

    Сотрудники полиции пресекли деятельность организованной преступной группы, причастной к серии разбойных нападений, грабежей и вымогательств.

    По данным следствия, организатор привлек в группу доверенных лиц и систематически определял места, где, по его мнению, могли находиться крупные суммы денег, для последующих хищений и нападений.

    Кроме того, он контролировал деятельность одного из ночных клубов, незаконно получая до 2,5 миллиона тенге ежемесячно за так называемую «защиту». В результате оперативных мероприятий организатор и его подельник были задержаны.

    — При обыске изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Также установлены еще пятеро участников группы, действиям которых будет дана правовая оценка. Операция проведена при координации прокуратуры города, — сообщили в ДП Шымкента.

    Ранее преступную группировку обезвредили в шести регионах Казахстана. Возбуждены уголовные дела по статьям о вымогательстве, похищении людей, хулиганстве и участии в ОПГ.

    Теги:
    Полиция Шымкент Борьба с преступностью ОПГ
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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