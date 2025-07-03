В Шымкенте ликвидирована ОПГ, занимавшаяся вымогательством и разбоями

Сотрудники полиции пресекли деятельность организованной преступной группы, причастной к серии разбойных нападений, грабежей и вымогательств.

По данным следствия, организатор привлек в группу доверенных лиц и систематически определял места, где, по его мнению, могли находиться крупные суммы денег, для последующих хищений и нападений.

Кроме того, он контролировал деятельность одного из ночных клубов, незаконно получая до 2,5 миллиона тенге ежемесячно за так называемую «защиту». В результате оперативных мероприятий организатор и его подельник были задержаны.

— При обыске изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Также установлены еще пятеро участников группы, действиям которых будет дана правовая оценка. Операция проведена при координации прокуратуры города, — сообщили в ДП Шымкента.

Ранее преступную группировку обезвредили в шести регионах Казахстана. Возбуждены уголовные дела по статьям о вымогательстве, похищении людей, хулиганстве и участии в ОПГ.