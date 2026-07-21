Канал за 954 миллиона тенге частично разрушился в Жамбылской области

Работы на объекте завершили лишь в прошлом году. Теперь подрядчику предстоит устранить повреждения по гарантии. Окончательная причина происшествия пока не установлена, передает корреспондент агентства Kazinform.

Поводом для интереса общественности стала видеозапись с канала «Каракат», расположенного в горной части Абайского сельского округа района Т. Рыскулова, распространившаяся в социальных сетях. Ее подлинность, а следовательно и факт обрушения стены подтвердили в акимате.

По предварительной версии местных властей, это произошло 21 июня после обильных осадков. По информации из открытых источников, за день до этого в районе произошедшего действительно шли сильные дожди.

Автор видеозаписи между тем ставит под сомнение версию о том, что причиной стали исключительно осадки. Показывая разрушенный участок, мужчина утверждает, что по проекту бетонную стену должны были укрепить четырьмя арматурными стержнями — двумя сверху и двумя снизу. Однако фактически, по его словам, их оказалось только два. Он также обращает внимание на трещину и наклон соседней части конструкции.

Подтверждения или опровержения этих слова найти не удалось. Проектной документации в открытом доступе нет, а в акимате заявление автора видео об арматуре никак не прокомментировали.

Реконструкция здесь велась в 2024–2025 годах. Общая протяженность объекта составляет 12,4 километра.

— На реализацию проекта из бюджета было выделено 954,4 миллиона тенге, — сообщили в акимате района Т. Рыскулова.

Уже 22 июня чиновники направили письмо организации, выполнявшей строительные работы. Поврежденный участок обещают восстановить в рамках гарантийных обязательств. Когда именно начнется ремонт и сколько времени он займет неизвестно.

Кто именно построил канал, бетонная стена которого через год после реконструкции, не выдержала дождей, в своем официальном ответе на наш запрос акимат также не ответил. Но мы отправили повторный, чтобы все же выяснить, какая компания выполняла работы, кто отвечал за технический надзор и соответствует ли фактическое армирование объекта проектной документации.

По логике вещей, повреждение стены может привести к потере воды и дальнейшему размыву грунта, а лишние потери воды в июльский зной могут дорого стоить местным аграриям. При этом власти не сообщили, повлияло ли происшествие на работу объекта, сохраняется ли риск разрушения соседних участков и функционирует ли канал в настоящее время.

В акимате заявили, что ситуация находится на контроле. Между тем гарантийный ремонт устранит последствия произошедшего, но установить, был ли причиной исключительно сильный дождь либо свою роль сыграли недостатки проекта или строительных работ, сможет только техническое обследование.

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