Вода, которой нет: кто заплатит за ошибки проекта насосной станции в Жамбылской области

История с водопроводом в селе Есейхан, на строительство которого направили более полумиллиарда тенге, до сих пор не завершена. Власти выделяют дополнительные средства на новые скважины и ремонт, тогда как жители села по-прежнему пользуются колодцами, передает корреспондент агентства Kazinform.

Компания ТОО «Монолит Дизайн-2030», построившая насосную станцию и коммуникации, утверждает, что объект сдали в идеальном состоянии, а загубили его банальная бесхозяйственность и отсутствие сервиса.

Попытки редакции установить, кто именно отвечал за эксплуатацию инфраструктуры, превратились в бюрократический квест. Акимат Таласского района на конкретные вопросы о том, кто обслуживал систему и какие работы проводились на станции, раз за разом присылал один и тот же шаблонный ответ — сколько стоил проект, кто его строил и когда объект передали на баланс. Чиновники отделывались формальными отписками, совершенно игнорируя главный вопрос — кто работал на станции.

Ситуация частично прояснилась после ответа ГКП «Талас — таза су», которое, согласно логике вещей, должно было этим заниматься. Что, собственно, и подтвердилось после их официального ответа. Однако и там не стали вдаваться в детали ухода за дорогостоящим оборудованием. В предприятии лишь сухо сообщили, что договор доверительного управления завершился в декабре 2022 года, и с 1 января 2023 года этот объект они не обслуживают вовсе.

Не в те руки

У подрядчика, строившего станцию и водопровод в Есейхане, имеется четкая версия произошедшего. Ранее именно эту компанию мы называли среди возможных виновников провала проекта. Однако директор ТОО «Монолит Дизайн 2030» Наталья Поддубная заявляет, что строители свою часть работы выполнили добросовестно, а система дала сбой из-за изначальных ошибок проектировщиков и халатности эксплуатирующей организации.

По словам руководителя компании, по изначальному проекту они должны были лишь проложить инженерные сети и подключиться к уже готовым, законсервированным скважинам. Но на деле выяснилось, что воды в них просто нет — проектировщик не провел должную геологоразведку.

В итоге акимату пришлось экстренно привлекать сторонних бурильщиков, а подрядчику — тянуть трубы в обход. Тем не менее, воду в систему дали, и на момент запуска оборудование станции функционировало исправно. Главная причина последующих аварий, по версии застройщика, кроется в полном отсутствии сервиса.

— Насосная станция работала идеально, на первых порах оборудование из строя не выходило. Мы обучили специалистов, все им показали. Но объект нужно обслуживать по СНиПам, как минимум чистить снег, раз в два-три месяца проводить промазку систем и менять прокладки. Если сложную технику не обслуживать, она рано или поздно обязательно даст сбой, — рассказывает Наталья Поддубная. — По факту станцию никто не содержал, а нас в период трехлетней гарантии вызывали по каждому пустяку, вплоть до замены лампочек. Когда гарантийный срок истек, районный акимат попытался продолжить заставлять нас за ней ухаживать, а после отказа подал в суд. Мы выдвинули встречный иск. Но как только судья потребовал у эксплуатирующей организации предоставить журнал технического обслуживания, они сразу же отозвали свое заявление.

Подрядчик отмечает, что регулярные порывы сетей, о которых рассказывали местные жители, действительно могли происходить из-за чрезмерного давления, которое подавала эксплуатирующая компания.

При этом давление оказалось чрезмерным даже по параметрам проекта, в который уже изначально закладывались и без того большие значения, так как воду для села надо было поднимать вверх. По словам подрядчика, на этапе запуска, при работе на проектной мощности, случился лишь один порыв.

Поврежденный участок оперативно заменили, и до конца гарантийного срока подобных инцидентов, по словам Н. Поддубной, не возникало. А вот отсутствие элементарного ухода в сложных погодных условиях привело к физическому разрушению инфраструктуры.

— В этом районе сильные ветра, а зимой наметает под два метра снега. Его необходимо убирать, иначе возникают риски для резервуаров. Нам звонили буквально в прошлом году и говорили, что зимой территорию снова занесло, никто ничего не чистил, и в итоге от тяжести снега на одном из резервуаров просто провалилась бетонная плита, — резюмировала директор строительной компании.

В этой истории есть совпадение, мимо которого сложно пройти. ГКП «Талас — таза су» обслуживало насосную станцию ровно в период действия гарантии от застройщика. После ее завершения профильное предприятие перестало отвечать за объект, и многомиллионная система фактически осталась на балансе сельского округа.

Стабильной воды в селе так и не появилось, зато начались новые многомиллионные расходы — ремонты, бурение скважин, перенос резервуара. Власти отчаянно пытаются реанимировать коммунального франкенштейна, собранного из спорного проекта, слабого источника воды и управленческих решений, которые приходится исправлять уже после сдачи объекта.

Нужно больше денег

В областном управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства нам сообщили, что на основании приказа районного отдела архитектуры от 26 марта 2020 года данный объект передали на баланс акимата Каратауского сельского округа.

— В ходе эксплуатации был выявлен ряд технических причин, повлиявших на стабильность подачи воды: понижение уровня, недостаточность дебита, удаленность и низкое расположение насосной станции относительно населенного пункта, — сообщил заместитель руководителя управления Дамир Тунгатов.

Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, в июле 2023 года аппарат акима Каратауского сельского округа заключает договор с ТОО «XAN STORY 2005» на проведение текущего ремонта. Цена вопроса — 14,5 млн тенге. И здесь кроется главный парадокс. Ремонтировать взялись систему, у которой, по официальным данным, не хватало самого важного — источника воды. Финал оказался предсказуемым. К сентябрю работы завершили, деньги освоили, но резервуар так и остался пустым. Почти 15 млн тенге потратили не на устранение причины, а на попытку «подлатать» последствия.

После этого почти два года ситуация волновала, похоже, только самих жителей села. Насосная станция, построенная за 600 млн тенге и уже потребовавшая свежих финансовых вливаний, фактически простаивала. Возможно, после прежних провалов чиновники не спешили снова инвестировать в этот проблемный узел. Но в сентябре 2025 года акимат все же решил дать системе то, для чего она и создавалась — саму воду.

Был заключен договор с ТОО «Taraz Agro Koldau» на бурение скважины стоимостью 13,4 млн тенге. В селе появился источник глубиной 140 метров. Однако и это не стало точкой в затяжной истории. Насосная станция продолжала разрушаться в запустении, так и не перейдя в руки профильной эксплуатирующей организации. Очередной бюджетный транш снова не привел к запуску водопровода. После бурения про объект вновь забыли почти на год.

— В настоящее время, в связи с обращениями жителей села, заключен договор № 16 от 16 апреля 2026 года с ИП «Тұмар-сервис» на перенос бетонного резервуара для сбора воды на сумму 15,9 млн тенге. На сегодняшний день работы продолжаются. Обеспечение стабильного водоснабжения ожидается по итогам реализации этих технических решений. На текущий момент обеспечение жителей села водой осуществляется за счет собственных колодцев, — констатировал заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Дамир Тунгатов.

Отметим, что в прошлом году акимат сообщал подрядчику о повреждении резервуара, которое, по словам представителей компании, возникло из-за отсутствия должного обслуживания станции. Уже в этом году власти приняли решение о переносе резервуара, объяснив необходимость работ обращениями жителей села.

Потерпите еще немного

Резюмируем факты. Акимат строит систему за 600 млн тенге, но подрядчик обнаруживает, что проектные скважины пусты. Власти экстренно бурят новую скважину, но за три года она истощается настолько, что эксплуатирующая компания просто уходит, оставляя объект закрытым. Дальнейшая хронология «спасательной операции» выглядит так:

Август 2023 года — потрачено 14,5 млн тенге на текущий ремонт. Итог — нулевой. Резервуар пуст из-за отсутствия воды.

Сентябрь 2025 года — выделено еще 13,4 млн тенге на бурение новой скважины (140 метров). Но, как выясняется позже, эту воду негде собирать.

Апрель 2026 года — требуется еще 15,9 млн тенге. Теперь рабочие физически переносят бетонный резервуар на другое место, исправляя ошибки проектирования семилетней давности.

Итого за последние три года на реанимацию проекта ушло дополнительно 43,8 млн тенге, которые пока не изменили ровным счетом ничего. В акимате оптимистично обещают, что после переноса резервуара в Есейхан наконец-то придет стабильная вода. Вот только чиновники забывают о главном — насосная станция простаивает без должного ухода больше трех лет. За годы простоя без запусков и регулярной промазки неизбежно рассыхаются резиновые сальники, ржавеют внутренние узлы насосов, окисляются контакты автоматики. Брошенное оборудование неумолимо превращается в металлолом.

А это значит, что физическим переносом бетонной емкости дело явно не ограничится. Систему предстоит заново опрессовывать, проводить полную дефектовку заржавевших агрегатов, делать пусконаладку и, с огромной долей вероятности, менять вышедшие из строя детали. На это уйдет время и, почти наверняка, очередные десятки миллионов тенге. Ну, а пока бюджетные потоки продолжают бесконечно утекать в песок на переделки, нам остается лишь констатировать горький факт.

Финал истории пока звучит ровно так, как написали сами чиновники: «На текущий момент обеспечение жителей села водоснабжением осуществляется за счет собственных колодцев».

