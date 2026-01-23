Канал незаконной миграции пресечен в Жанаозене

19 января в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий сотрудниками криминальной полиции в Жанаозене Мангистауской области пресечена деятельность устойчивой преступной группы, организовавшей канал незаконной миграции.

Установлено, что задержанные подозреваются в содействии гражданам ближнего зарубежья в незаконном пересечении государственной границы. За свои услуги они получали денежное вознаграждение.

В ходе обысков у подозреваемых изъяты более 500 нотариальных доверенностей, иностранные паспорта, фиктивные документы, электронные носители и средства связи.

В отношении организаторов начато досудебное расследование по статье Уголовного кодекса «Организация незаконной миграции».

Министерство внутренних дел предупреждает, что любые нарушения миграционного законодательства не останутся безнаказанными. Работа по пресечению каналов незаконной миграции продолжается.