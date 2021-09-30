САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - Канал незаконной миграции пересекли полицейские Сарыагаша, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники миграционной службы Сарыагашского РОП Туркестанской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали двух казахстанцев, организовавших незаконный канал миграции, которые помогли незаконно пересечь границу трем иностранцам.

Как выяснилось, ими оказались граждане Афганистана, попытавшиеся пересечь границу из Республики Узбекистан на территорию Республики Казахстан. Правонарушителей доставили в районный отдел для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время по факту незаконного пересечения границы иностранными гражданами проводится досудебное расследование по статье 392 УК РК «Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан», а в отношении двух местных жителей ведется следствие по ст. 394 УК РК «Организация незаконной миграции». Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего и причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям.