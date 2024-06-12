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    12:43, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Наркоканал ликвидировал КНБ РК: метамфетамин перевозили в напитках

    наркотики
    Фото: КНБ

    Комитетом национальной безопасности совместно со спецслужбами сопредельных государств пресечен канал международного наркотрафика, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ.

    Нелегальный груз в виде 250 литров наркотического средства «метамфетамин» был сокрыт в напитках различных брендов и следовал транзитом через территорию Казахстана в Россию. 

    В результате взаимодействия в Московской области при передаче этого товара задержаны два члена транснациональной наркогруппировки.

    Также у задержанных лиц было изъято оборудование, предназначенное для извлечения наркотика из жидкости.

    В пресс-службе отметили, что с начала текущего года КНБ во взаимодействии с иностранными партнерами пресечено 19 международных наркоканалов, из незаконного оборота изъято свыше 400 кг наркотических веществ и 4 тонны маковой соломы.

    наркотики
    Фото: КНБ РК
    наркотики
    Фото: КНБ РК

     

     

    Теги:
    Наркотики Борьба с наркотиками КНБ
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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