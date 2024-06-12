Наркоканал ликвидировал КНБ РК: метамфетамин перевозили в напитках

Комитетом национальной безопасности совместно со спецслужбами сопредельных государств пресечен канал международного наркотрафика, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Нелегальный груз в виде 250 литров наркотического средства «метамфетамин» был сокрыт в напитках различных брендов и следовал транзитом через территорию Казахстана в Россию.

В результате взаимодействия в Московской области при передаче этого товара задержаны два члена транснациональной наркогруппировки.

Также у задержанных лиц было изъято оборудование, предназначенное для извлечения наркотика из жидкости.

В пресс-службе отметили, что с начала текущего года КНБ во взаимодействии с иностранными партнерами пресечено 19 международных наркоканалов, из незаконного оборота изъято свыше 400 кг наркотических веществ и 4 тонны маковой соломы.

Фото: КНБ РК