РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:24, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Канал «Исмаил» протяженностью 9,2 км обновляют в Жамбылской области

    Реконструкция магистрального канала «Исмаил» длиной 9,2 км ведется в Жамбылском районе. Проект стартовал в январе, к настоящему времени выполнены работы на участке 2,5 км, передает Kazinform со ссылкой на Минводы и ирригации РК.

    Фото: Минводы и ирригации РК

    Проектом предусмотрены работы по бетонированию канала, установке водовыпусков, перегораживающих сооружений и ливневых спусков, а также строительство гидропоста.

    По каналу «Исмаил» вода из реки Аса подается на орошаемые земли Жамбылского района. Пропускная способность объекта — 6 кубометров в секунду. Реконструкция канала позволит улучшить подачу воды на 1454 га земель и сократить потери воды.

    Фото: Минводы и ирригации РК

    — На объекте задействованы 35 человек и 19 единиц техники. Завершить строительно-монтажные работы планируем до конца текущего года. Во время поливного периода работы на объекте продолжатся. Для обеспечения аграриев водой строится временный канал, — сообщил представитель подрядной организации Ерлан Оразбаев.

    Ранее сообщалось, что впервые за 20 лет в Жамбылской области очистили объект, обеспечивающий 75 хозяйств водой.

    Теги:
    Реконструкция Минводы и ирригации РК Вода Жамбылская область Поливной сезон
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают