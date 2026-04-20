Канал «Исмаил» протяженностью 9,2 км обновляют в Жамбылской области

Проектом предусмотрены работы по бетонированию канала, установке водовыпусков, перегораживающих сооружений и ливневых спусков, а также строительство гидропоста.

По каналу «Исмаил» вода из реки Аса подается на орошаемые земли Жамбылского района. Пропускная способность объекта — 6 кубометров в секунду. Реконструкция канала позволит улучшить подачу воды на 1454 га земель и сократить потери воды.

— На объекте задействованы 35 человек и 19 единиц техники. Завершить строительно-монтажные работы планируем до конца текущего года. Во время поливного периода работы на объекте продолжатся. Для обеспечения аграриев водой строится временный канал, — сообщил представитель подрядной организации Ерлан Оразбаев.

Ранее сообщалось, что впервые за 20 лет в Жамбылской области очистили объект, обеспечивающий 75 хозяйств водой.