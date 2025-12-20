Канал доставки в колонию наркотиков, телефонов и SIM-карт ликвидирован в ЗКО

В рамках обеспечения режимных требований в ходе досмотра с поличным задержан индивидуальный предприниматель, доставивший в указанную колонию ухищренным способом 7 ZIP-пакетов с марихуаной, 17 мобильных телефонов, 6 USB-кабелей, 8 SIM-карт, аудио-и видеозаписывающее устройство.

Расследование начато по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных при координации прокуратуры области.

Работа проводится в рамках реализации концепции «Закон и порядок», направленной на обеспечение законности и улучшения обстановки в учреждениях пенитенциарной системы.

Расследование по данному факту продолжается.