    15:50, 20 Декабрь 2025 | GMT +5

    Канал доставки в колонию наркотиков, телефонов и SIM-карт ликвидирован в ЗКО

    Департаментом Комитета национальной безопасности начато досудебное расследование по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки наркотических средств в Учреждение №28, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру Западно-Казахстанской области.

    Скрин из видео Генпрокуратуры
    Скрин из видео Генпрокуратуры

    В рамках обеспечения режимных требований в ходе досмотра с поличным задержан индивидуальный предприниматель, доставивший в указанную колонию ухищренным способом 7 ZIP-пакетов с марихуаной, 17 мобильных телефонов, 6 USB-кабелей, 8 SIM-карт, аудио-и видеозаписывающее устройство.

    Расследование начато по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных при координации прокуратуры области.

    Работа проводится в рамках реализации концепции «Закон и порядок», направленной на обеспечение законности и улучшения обстановки в учреждениях пенитенциарной системы.

    Расследование по данному факту продолжается.

    Теги:
    Генпрокуратура ЗКО Пенитенциарная система КНБ Прокуратура Западно-Казахстанская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
