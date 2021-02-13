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    20:45, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    Канал Димаша Кудайбергена получил «золотую кнопку» YouTube

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный YouTube-канал всемирно известного казахстанского певца, мультиинструменталиста Заслуженного деятеля Казахстана Димаша Кудайбергена набрал миллион подписчиков и удостоился «золотой кнопки» YouTube, передает МИА «Казинформ».

    На сегодняшний день на YouTube-канал артиста подписаны 1,2 миллиона человек.

    Со столь значимым достижением Димаш Кудайберген поспешил поделиться со своими подписчиками в соцсети, воочию продемонстрировав «золотую» награду от одного из самых известных и популярных интернет-ресурсов.

    И это неслучайно, ведь, как отметил сам певец, еще одну высоту он смог покорить благодаря поддержке многомиллионной армии поклонников dears, семьи, земляков, а также единомышленников и коллег. Артист горячо поблагодарил их за столь высокую оценку его творчества, за веру, за любовь и преданность.

    Отметим, канал Димаша в YouTube начал работать с октября 2017 года. За это время число просмотров на нем вплотную приблизилось к 150 миллионам.





    Теги:
    Культура Димаш Кудайберген Главная Общество
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