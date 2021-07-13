Канадский посол завершает дипломатическую миссию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ерлан Алимбаев принял посла Канады Николя Бруссо в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

В ходе встречи собеседники отметили, что в настоящее время важными сферами торгово-экономического взаимодействия между Казахстаном и Канадой являются сельское хозяйство и недропользование, а также академический обмен и сотрудничество между агентствами по международному развитию двух стран KazAid и CIDA и др.

Стороны также выразили удовлетворение успешным проведением в марте 2021 года политических консультаций на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств двух стран.

В данном контексте отмечен значительный вклад посла в развитие двусторонних политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений.

Н. Бруссо проработал на посту посла Канады в Казахстане четыре года, в течение которых укрепились двусторонние связи во многих сферах. Следует отметить, что Канада входит в 10-ку крупнейших иностранных инвесторов Казахстана с общим объёмом вложений на сумму более 6 млрд. долларов США.

Учитывая личный вклад Н. Бруссо в развитие двусторонних контактов, канадскому дипломату вручено благодарственное письмо Президента РК.