Канадский оператор трубопровода Keystone выплатит США $26,9 млн за разлив нефти в 2022 году

Оператор нефтепровода Keystone, канадская компания South Bow, выплатит 26,9 млн долларов в виде гражданских штрафов, связанных с крупным разливом нефти в Канзасский ручей, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на CBS News.

Агентство по охране окружающей среды совместно с Министерством юстиции и властями штата Канзас обвинило оператора трубопровода в нарушении законов США и штата о чистой воде. В результате прорыва трубопровода в декабре 2022 года около 13 000 баррелей тяжелой нефти попали в ручей, протекающий через сельское пастбище в округе Вашингтон, штат Канзас.

Авария стала крупнейшим разливом нефти на суше в США за последние девять лет и превзошла по масштабам все 22 предыдущих инцидента в той же системе трубопроводов.

Согласно судебному постановлению, поданному в Окружной суд США в Канзасе, компания South Bow также выплатит штату Канзас более 3 млн долларов на проекты по восстановлению окружающей среды. Также компания потратит около 40 млн долларов на предотвращение подобных аварий в будущем, по данным Агентства по охране окружающей среды США.

По системе Keystone протяженностью 2689 миль канадская нефть поступает на нефтеперерабатывающие заводы в Иллинойсе, Оклахоме и Техасе. В апреле президент Дональд Трамп дал добро компании South Bow на строительство второго трубопровода из Канады в Вайоминг стоимостью 8 млрд долларов, известного как Keystone XL, который был заблокирован администрацией Байдена в 2021 году из-за опасений по поводу воздействия на окружающую среду.

Ранее сообщалось, что на 29,5 млн тенге оштрафовали «Жетыбаймунайгаз» за разлив нефти.