На 29,5 млн тенге оштрафовали «Жетыбаймунайгаз» за разлив нефти

Согласно информации министерства, департамент экологии Мангистауской области в 2024–2025 годах провёл 8 проверок в отношении производственного управления «Жетыбаймунайгаз» АО «Мангистаумунайгаз» по фактам загрязнения почвы нефтепродуктами.

В результате проверок факты повреждения земли подтвердились.

— За нарушение закона в отношении вышеуказанного предприятия был наложен административный штраф в размере 29 536 000 тенге согласно части 4 статьи 337 Кодекса об административных правонарушениях РК, а также выданы предписания по разработке программ ремедиации и восстановления окружающей среды. Штраф был полностью взыскан, а выданные предписания выполнены в установленные сроки, — говорится в сообщении.

Экологи отметили, что большинство нарушений были связаны с внештатными ситуациями.

В частности, это аварийные случаи, произошедшие при бурении и строительстве нефтедобывающих скважин, а также коррозия магистральных трубопроводов, эксплуатирующихся длительное время.

Тем не менее сотрудники департамента проконтролировали своевременное выполнение компанией всех предписаний и мероприятий по ремедиации.