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    18:07, 03 Июль 2025 | GMT +5

    На 29,5 млн тенге оштрафовали «Жетыбаймунайгаз» за разлив нефти

    Уполномоченный орган провел проверку соблюдения экологического законодательства на объектах нефтегазодобычи в районе города Жанаозена и села Жетыбай. Об этом говорится в официальном ответе Министерства экологии и природных ресурсов, предоставленном корреспонденту агентству Kazinform.

    нефть
    Фото: Аягоз Избасарова / Kazinform

    Согласно информации министерства, департамент экологии Мангистауской области в 2024–2025 годах провёл 8 проверок в отношении производственного управления «Жетыбаймунайгаз» АО «Мангистаумунайгаз» по фактам загрязнения почвы нефтепродуктами.

    В результате проверок факты повреждения земли подтвердились.

    — За нарушение закона в отношении вышеуказанного предприятия был наложен административный штраф в размере 29 536 000 тенге согласно части 4 статьи 337 Кодекса об административных правонарушениях РК, а также выданы предписания по разработке программ ремедиации и восстановления окружающей среды. Штраф был полностью взыскан, а выданные предписания выполнены в установленные сроки, — говорится в сообщении.

    Экологи отметили, что большинство нарушений были связаны с внештатными ситуациями.

    В частности, это аварийные случаи, произошедшие при бурении и строительстве нефтедобывающих скважин, а также коррозия магистральных трубопроводов, эксплуатирующихся длительное время.

    Тем не менее сотрудники департамента проконтролировали своевременное выполнение компанией всех предписаний и мероприятий по ремедиации.

    Теги:
    Регионы Нефть Мангистауская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
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