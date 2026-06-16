Канадские рыси появились в Алматинском зоопарке

Животные прибыли из США 6 апреля в рамках международной программы обмена животными. В обмен были переданы хищные птицы из коллекции зоопарка.

После прибытия рыси прошли обязательный карантин и ветеринарное наблюдение. В настоящее время животные успешно адаптировались к новым условиям и доступны для наблюдения посетителям.

Фото: Алматинский зоопарк

Самцу канадской рыси 3 года, самке — 7 лет. Новые обитатели размещены на так называемом «леопардном круге» — в комплексе вольеров для мелких хищников. Для животных созданы комфортные условия содержания: оборудован просторный вольер с укрытием, системой кондиционирования и туманообразования. Рацион рысей включает рыбу, говядину и куриное мясо.

Канадская рысь — один из наиболее интересных представителей семейства кошачьих, обитающий в северных регионах Северной Америки. Этот хищник отличается высокой выносливостью и прекрасно приспособлен к жизни в суровых климатических условиях. Характерными особенностями вида являются длинные кисточки на ушах, густой мех и широкие лапы, позволяющие легко передвигаться по глубокому снегу.

Фото: Алматинский зоопарк

Интересно, что при ходьбе рысь ставит задние лапы точно в следы передних, благодаря чему ее передвижение остается практически бесшумным. Кисточки на ушах помогают лучше воспринимать окружающие звуки, что особенно важно во время охоты.

Специалисты Алматинского зоопарка надеются, что новая пара успешно освоится на новом месте и в дальнейшем сможет принести потомство, что станет важным вкладом в сохранение и разведение этого удивительного вида.

Посетители уже могут увидеть канадских рысей на экспозиции зоопарка и познакомиться с новыми представителями североамериканской фауны.

Ранее в зоопарке Алматы родились детеныши белоруких гиббонов и кошачьих лемуров.



