В зоопарке Алматы родились детеныши белоруких гиббонов и кошачьих лемуров

В зоопарке Алматы произошло пополнение сразу у нескольких редких видов животных, передает корреспондент агентства Kazinform.

На свет появились малыши у белоруких гиббонов и кошачьих лемуров.

Особенно примечательно, что сразу у двух пар кошачьих лемуров родились двойни. У первой пары детеныши появились 6 марта, у второй — 17 марта.

Фото: зоопарк Алматы

Все малыши находятся под постоянным наблюдением специалистов и успешно развиваются.

Еще одним значимым событием стало и рождение 6 марта детеныша белорукого гиббона.

Фото: зоопарк Алматы

Этот малыш продолжает семейную династию, сложившуюся в зоопарке на протяжении нескольких поколений. Его отец Джим родился в зоопарке, как и бабушка Джулия. Более того, родословная нового обитателя включает знаменитого прадедушку Табина, хорошо известного посетителям и сотрудникам зоопарка.

Фото: зоопарк Алматы

По словам специалистов, все самки и их детеныши чувствуют себя хорошо. С наступлением теплой погоды семьи уже начали осваивать летние вольеры, где посетители могут наблюдать за их поведением в комфортных условиях, максимально приближенных к естественной среде обитания.

Рождение детенышей является важным событием для зоопарка.

— Появление потомства у белоруких гиббонов и кошачьих лемуров способствует сохранению генетического разнообразия этих видов и повышает интерес посетителей к вопросам охраны дикой природы, — отметила руководитель отдела приматов Алматинского зоологического парка Шолпан Абдибекова.

Зоопарк Алматы приглашает жителей и гостей города познакомиться с новыми маленькими обитателями и понаблюдать за их первыми шагами в большом мире.

Ранее в Шымкентском зоопарке у пары черных лебедей появились два птенца.