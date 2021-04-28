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Канадские истцы возместили расходы РК в размере $500 тысяч в арбитраже World Wide Minerals

Редактор:  
Гульмира Байзакова
28 Апреля 2021, 09:04
Канадские истцы возместили расходы РК в размере $500 тысяч в арбитраже World Wide Minerals

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Канадские истцы возместили расходы Республики Казахстан в размере 500 000 долларов США в арбитраже World Wide Minerals. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.

Как было сообщено ранее, в декабре 2013 года канадские истцы, компания «World Wide Minerals Ltd» и королевский адвокат Пол Кэролл (президент компании), обратились с инвестиционным иском против Республики Казахстан.

Первоначальная сумма исковых требований составила 1,9 млрд долларов США. Суть спора заключалась в обстоятельствах доверительного управления истцами Целинным горно-химическим комбинатом, расположенным в Акмолинской области, в период с 1996 по 1997 годы.

По итогам слушаний, прошедших в декабре 2017 года и январе 2018 года, трибунал, в своем решении от 29 октября 2019 года, присудил истцам менее чем 1% от основной суммы иска.

Также как сообщалось ранее, в ноябре 2019 года Республика Казахстан подала заявление в Высокий суд Англии в г. Лондон по оспариванию арбитражного решения в части допущенных нарушений трибуналом при подготовке заключения и оценке ущерба с представлением соответствующих доказательств.

23 ноября 2020 года судья Пелинг поддержал заявление Республики Казахстан об обжаловании, отменив арбитражное решение 2019 года в части присужденной суммы ущерба и расходов, и направил дело на рассмотрение в трибунал.

С учетом успешного обжалования арбитражного решения, истцам было поручено оплатить расходы Республики Казахстан. Истцы выплатили Республике Казахстан 500 тысяч долларов США за расходы, понесенные в процессе обжалования, которые уже поступили в государственный бюджет.

В результате положительного для Казахстана решения истцы отозвали свой иск по приведению в исполнение арбитражного решения в Англии. В этой связи, истцы обязаны выплатить Республике Казахстан понесённые расходы. В настоящее время сторонами обсуждается вопрос о возмещении этих расходов.

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