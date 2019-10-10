Канадская компания намерена отремонтировать актюбинские дороги
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Удешевить стоимость и улучшить качество автомобильных дорог в Актюбинской области пообещали представители канадской компании на совещании в Кобдинском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.
9 октября в Кобдинском районе прошло совещание по вопросам внедрения инновационных технологий в дорожной отрасли региона. На совещании присутствовали аким Кобдинского района Мейрамбек Шермагамбет, руководитель областного управления автомобильных дорог и пассажирского транспорта Малимбет Ибрашов, руководители 20 подрядных компаний региона, а также президент канадской компании «CanRos GRP Inc» Юрий Тарасов, представители дорожной отрасли региона, Национального центра качества дорожных активов, Казахстанского дорожного научно-исследовательского института.
«Перед нами стоит задача до 2025 года довести долю хороших и удовлетворительных дорог до 95%, или 4,7 тысяч километров. Ежегодно мы должны ремонтировать не менее 500 км дорог областного и районного значения, фактически из бюджета выделяются средства лишь на ремонт 300 км дорог», - отметил аким области Ондасын Уразалин.
На сегодняшний день только 53 процента актюбинских дорог находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии.
Канадская компания «CanRos GRP Inc» предложила качественный ремонт дорожного полотна. В дорожных работах не используется щебень, что значительно экономит бюджетные средства. По предварительным подсчетам, при использовании канадских технологий стоимость ремонта одного километра дороги снижается с 40 млн до 28 млн тенге.
По словам руководителя управления автомобильных дорог и пассажирского транспорта Актюбинской области Малимбета Ибрашова, в случае получения разрешения на реализацию продукции, используемой в дорожном строительстве, на территории РК и одобрения экспертизы канадская компания сможет заниматься ремонтом автодорог на территории области.
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