Канада вводит карантин на границе из-за вспышки Эболы

Канада вводит временные пограничные и карантинные меры из-за вспышки Эболы, включая ограничения на въезд и обязательную изоляцию для прибывших из ряда африканских стран, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Как сообщает издание, канадские власти заявили о приостановке на 90 дней действия ряда иммиграционных документов для лиц, отнесённых к категории высокого или очень высокого риска распространения заболевания.

Ограничения затронут временные визы, электронные разрешения на въезд (eTA) и визы постоянного резидента, при этом даже ранее одобренные документы временно не будут действовать.

Дополнительно с 30 мая по 29 августа вводится обязательный 21-дневный карантин для граждан, резидентов и иностранцев, посещавших Демократическую Республику Конго, Уганду и Южный Судан в последние три недели. При наличии симптомов заболевания люди будут направляться в медицинские учреждения для обследования.

Власти подчеркивают, что риск распространения Эболы в стране остаётся низким, а меры носят превентивный характер на фоне международной эпидемиологической ситуации и подготовки к чемпионату мира по футболу 2026 года.

Напомним, вирус Эбола распространяется в Африке, под угрозой находится 10 стран.