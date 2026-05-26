Вирус Эбола распространяется в Африке: под угрозой 10 стран

В Африке усиливается вспышка вируса Эбола. Наиболее сложная ситуация складывается в Демократической Республике Конго, где власти сообщают о стремительном росте числа заболевших и умерших, передает Kazinform со ссылкой на BILD.

Органы здравоохранения Африканского союза предупреждают: риск распространения Эболы сохраняется как минимум для десяти стран региона.

По данным правительства ДР Конго, в восточной части страны зарегистрировано уже 867 подозрительных случаев заражения вирусом Эбола. Число погибших достигло 204 человек.

Под угрозой распространения инфекции находятся Южный Судан, Руанда, Кения, Танзания, Эфиопия, Бурунди, Ангола, Центральноафриканская Республика и Замбия.

Специалисты связывают нынешнюю вспышку с редким вариантом вируса — штаммом Бундибугио, который впервые обнаружили в 2007 году. На данный момент против этого варианта Эболы не существует официально одобренной вакцины или специального лечения.

По данным медиков, смертность при заражении этим штаммом Эболы может достигать 30–50%.

Эксперты подчеркивают, что вирус Эбола распространяется иначе, чем коронавирус. Инфекция не передается легко воздушно-капельным путем. Основной риск заражения возникает при прямом контакте с кровью или другими биологическими жидкостями инфицированного человека.

Ранее ВОЗ оценила риск распространения Эболы в мире.



