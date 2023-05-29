Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Канада в 28-й раз стала чемпионом мира по хоккею

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
29 Мая 2023, 07:32
Канада в 28-й раз стала чемпионом мира по хоккею Фото: iihf.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Тампере (Финляндия) состоялся финальный матч чемпионата мира-2023 по хоккею, в котором встречались сборные Канады и Германии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Сборная Канады победила Германию со счетом 5:2. У канадцев шайбы забросили Сэмми Бле (11-я и 45-я минуты), Лоусон Круз (38-я), Тайлер Тоффоли (52-я) и Скотт Лотон (59-я), а у немцев результативными бросками отметились Джон-Джейсон Петерка (8-я минута) и Даниэль Фишбух (34-я).

Таким образом, сборная Канады в 28-й раз стала чемпионом мира. Что касается сборной Германии, то она повторила свой лучший результат в истории, в третий раз завоевав серебряные медали (также она выигрывала «серебро» в 1930 и 1953 годах).




Спорт   Хоккей  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
Скончался Бердибек Сапарбаев
Скончался Бердибек Сапарбаев
В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Назначен новый министр по ЧС Казахстана
Назначен новый министр по ЧС Казахстана
Дональду Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам в деле о секретных документах
Дональду Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам в деле о секретных документах
Где отдохнуть в Туркестанской области
Где отдохнуть в Туркестанской области
В Астане увеличили давление подачи воды
В Астане увеличили давление подачи воды