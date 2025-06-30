Канада отменяет налог на цифровые услуги для достижения сделки с США

Премьер-министр Канады Марк Карни сделал объявление в воскресенье вечером, всего за день до наступления срока уплаты налога, который предусматривал сбор в размере 3% в понедельник, как с канадских, так и с зарубежных технологических компаний, включая американских гигантов Amazon, Google и Meta.

Это решение было принято властями Канады после противодействия со стороны США.

Президент США Дональд Трамп на выходных объявил, что он «прекратит все переговоры о торговле с Канадой» в ответ на решение Оттавы ввести налог на цифровые услуги для американских технологических компаний.

После заявления американского президента, министр финансов Скотт Бессент сообщил, что торговый представитель США Джеймисон Грир проведет расследование налога, чтобы «определить размер ущерба, нанесенного американским компаниям и экономике США в целом».

Министр финансов и национальных доходов Канады Франсуа-Филипп Шампань сообщил: «Отмена налога на цифровые услуги позволит переговорам о новых экономических и оборонных отношениях с Соединенными Штатами достичь жизненно важного прогресса и усилить нашу работу по созданию рабочих мест и обеспечению благосостояния для всех канадцев».

Налог на цифровые услуги был впервые введен в 2020 году для устранения налогового пробела, когда многие крупные технологические компании получали значительные доходы от канадцев, но не облагались налогом.

Ранее сообщалось, что Канада скорректирует тарифы на американскую сталь и алюминий.