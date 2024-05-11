Канада оштрафовала Binance на $4,38 млн

Канадское агентство по борьбе с отмыванием денег наложило штраф в размере $4,38 млн (6 млн канадских долларов) на криптобиржу Binance за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) заявил, что Binance не зарегистрировалась как компания, которая предоставляет финансовые услуги за рубежом несмотря на то, что ей неоднократно устанавливали крайние сроки.

Кроме того, Binance, прекратившая свою деятельность в Канаде в прошлом году, не сообщала о получении виртуальной валюты на сумму свыше 10 000 канадских долларов в 5902 случаях с 1 июня 2021 года по 19 июля 2023 года.

Ранее суд приговорил основателя крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпэна Чжао к четырем месяцам тюрьмы, признав 47-летнего финансового магната виновным в нарушении законодательства США о борьбе с отмыванием денег.