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    07:28, 02 Май 2024 | GMT +6

    Основатель крупнейшей криптобиржи Binance осужден в США

    криптовалюта, биткоин
    Фото: pixabay.com

    Чанпэн Чжао — один из богатейших в мире людей с состоянием в 33 млрд долларов. Суд в США приговорил его к четырем месяцам лишения свободы, передает агенство Kazinform со ссылкой на DW.

    Суд в американском Сиэтле приговорил основателя крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпэна Чжао к четырем месяцам тюрьмы, сообщило агентство Reuters в среду, 1 мая. Суд признал 47-летнего финансового магната виновным в нарушении законодательства США о борьбе с отмыванием денег.

    По версии обвинения, руководству Binance было известно о транзакциях, связанных с финансированием терроризма, детской порнографии и другой незаконной деятельности, но платформа не информировала об этом правоохранительные органы. Чжао в рамках сделки со следствием признал вину и покинул пост руководителя Binance.

    Суд дал ему меньше, чем требовала прокуратура (три года), и меньше, чем обычно назначают при подобных обвинениях (полтора года). Помимо четырех месяцев тюрьмы, Чжао должен заплатить штраф в размере 50 тысяч долларов.

    Чжао — один из богатейших в мире людей. Его состояние составляет 33 млрд долларов. В последнем ежегодном рейтинге миллиардеров Forbes Чжао занимает 50-е место.

    В марте суд в США приговорил к 25 годам лишения свободы основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. До банкротства эта биржа была одним из основных конкурентов Binance. Бэнкман-Фрид был признан виновным в краже денег у клиентов.

    Теги:
    Криптовалюта Закон и право Суды Мировые новости США
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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