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Канада направит военнослужащих в Великобританию для обучения украинских солдат
5 Августа 2022 13:03

Канада направит военнослужащих в Великобританию для обучения украинских солдат

ОТТАВА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной обороны Канады Анита Ананд заявила, что страна направит военных инструкторов в Соединенное Королевство для обучения украинских военнослужащих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Breitbart.

По словам А.Ананд, до 225 военнослужащих канадских вооруженных сил будут базироваться в Великобритании в течение первоначального периода в четыре месяца. Они будут работать вместе с коллегами из Соединенного Королевства, Нидерландов и Новой Зеландии в обучении украинских солдат.

Канадская военная учебная миссия «Операция Объединитель» действовала на территории Украины с 2014-го до 2022 года. В нее также входили 225 канадских военных инструкторов, которые оказали помощь в военном обучении более 30 тыс. украинских военнослужащих, прежде чем все канадские военные были выведены из Украины.



Фото: breitbart.com







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