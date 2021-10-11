Камыш на площади в один гектар горит в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в микрорайоне «Береке» произошло возгорание камыша, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях пользователи разместили видео пожара на окраине города, подбирающегося к жилым домам.

В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям заверили, что угрозы жилым домам нет. В микрорайоне горит камыш.

«В 13.12 часов на телефон «101» поступила информация о разрозненных очагах возгораний камыша в микрорайоне «Береке». В 13.14 часов на место прибыли и вступили в борьбу с огнем первые пожарные подразделения. Сейчас возгорания на площади около одного гектара тушат подразделения трех пожарных частей Петропавловска: всего шесть единиц техники и 20 человек личного состава», - прокомментировали в пресс-службе.

В прошлом году в этом же микрорайоне в октябре тоже произошло возгорание камыша на площади в 10 га.



