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    15:52, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Камыш на площади в один гектар горит в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в микрорайоне «Береке» произошло возгорание камыша, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях пользователи разместили видео пожара на окраине города, подбирающегося к жилым домам.

    В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям заверили, что угрозы жилым домам нет. В микрорайоне горит камыш.

    «В 13.12 часов на телефон «101» поступила информация о разрозненных очагах возгораний камыша в микрорайоне «Береке». В 13.14 часов на место прибыли и вступили в борьбу с огнем первые пожарные подразделения. Сейчас возгорания на площади около одного гектара тушат подразделения трех пожарных частей Петропавловска: всего шесть единиц техники и 20 человек личного состава», - прокомментировали в пресс-службе.

    В прошлом году в этом же микрорайоне в октябре тоже произошло возгорание камыша на площади в 10 га.



    Теги:
    Пожар Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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