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Камыш и трава горят в Костанае: жителей частного сектора эвакуируют

Автор:  
Жанна Мусабаева
24 Мая 2023, 15:26
Камыш и трава горят в Костанае: жителей частного сектора эвакуируют

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Возгорание травы и камыша тушат пожарные в Костанае. Жильцов близлежащих частных домов эвакуируют, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

«В 13:25 поступило сообщение о том, что по адресу Мичурина 2, переулок Красносельского, произошло возгорание травы и камыша. Была угроза распространения огня на частный сектор», - сообщили в ведомстве.

Клубы дыма видны в городе с разных участков. Видео обеспокоенные костанайцы распространяют в социальных сетях.

«Проведена эвакуация людей численностью 35 человек. Предварительная площадь пожара 1,5 га. На месте работают 9 единиц техники и 32 человека личного состава», - отметили в ДЧС.


Костанайская область   Происшествия   Пожар   Костанай  
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