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Камыш горит вдоль побережья Каспия: к тушению привлекут вертолет

5 Сентября 2020 10:18
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Камыш горит вдоль побережья Каспия: к тушению привлекут вертолет

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области происходит загорание камыша по побережью Каспийского моря в 30-40 км от города Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

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«Тушение загорания осложняется болотистой местностью наряду с относительно высоким уровнем растительности, в связи с чем прохождение спецтехники порой невозможно.

В целях мониторинга сложившейся обстановки, на вертолете АО «Казавиаспас» КЧС произвел облет территории загорания. По результатам облета установлено, что горение происходит отдельными очагами», - сообщили в ведомстве.

Площадь пожара устанавливается, угрозы населенным пунктам нет.

В тушении загорания задействованы силы и средства ДЧС Атырауской области, лесного хозяйства, местных исполнительных органов: 55 человек и 14 единиц техники.

Сегодня, 5 сентября, из Шымкента запланирован вылет вертолета, оборудованного водно-сливным устройством (5 тонн) для высотного тушения загорания.


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#Атырауская область   #Происшествия  
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