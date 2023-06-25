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Камыш горит на территории Иле-Балхашского резервата

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
25 Июня 2023, 12:27
Камыш горит на территории Иле-Балхашского резервата Фото: t.me/qr_tjm

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Информацию о загорании камыша в Алматинской области прокомментировали в МЧС РК. На данный момент на территории Иле-Балхашского резервата происходит горение на площади 150 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МЧС.

«На территории Иле-Балхашского резервата (на островках и труднодоступной болотистой местности, где отсутствуют подъездные пути) происходит горение на площади 150 га. Общая площадь пожара составляла порядка 6200 га, из них потушено 6050 га», - говорится в сообщении МЧС.

Также отмечается, что снимки космомониторинга, распространяемые в социальных сетях, на сегодняшний день являются неактуальными.

«Силами ДЧС и РГУ «ГПР «Иле-Балхаш» в пешем порядке с использованием ручных шанцевых инструментов и мотопомп производится тушение в 6-ом квартале в северо-западной стороне на предварительной площади 150 га. Так же на участках Баканаского лесного хозяйства во избежание перехода огня силами лесхоза проводится опашка. Угрозы населенным пунктам нет. Метеообстановка: ясно, без осадков, температура воздуха +24 С, ветер северный 2 м/с», - проинформировала пресс-служба МЧС.

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