Камыш горит на болотах в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области снова горит камыш. На этот раз в Кызылжарском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фотографии густого дыма пользователи распространяют в социальных сетях.

По информации отдела по чрезвычайным ситуациям Кызылжарского района, в 15 км от села Бугровое горит камыш на болотистой местности. Предварительная площадь пожара составляет 37 га. Угрозы населенным пунктам нет. Лесники сделали опашку. Организовано дежурство сотрудников местных исполнительных органов. Они проводят окарауливание - патрулирование пораженной огнем территории с целью контроля, предотвращения повторного возгорания при его обнаружении. Угрозы лесному фонду нет.

На данный момент эта вся имеющаяся информация о пожаре.

Как сообщалось ранее, 15 июня в районе М.Жумабаева Северо-Казахстанской области зарегистрировали лесной пожар. По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, возгорание сухой травы на площади 0,2 га произошло в шести километрах от райцентра Булаево, на территории Суворовского лесничества. Огонь перешел на лесной массив, площадь пожара составила 0,8 га. Огонь локализовали в течение часа и еще через час потушили.