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Камшыбек Кункабаев вышел в четвертьфинал ЧМ-2023 по боксу в Ташкенте

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
7 Мая 2023, 21:49
Камшыбек Кункабаев вышел в четвертьфинал ЧМ-2023 по боксу в Ташкенте Фото: instagram.com/boxingkazakhstan

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев провел второй поединок на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте и победил соперника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В 1/8 финала в весовой категории свыше 92 килограммов Камшыбек Кункабаев сразился с сирийским супертяжем Мохаммедом Млайесом и победил его единогласным решением судей.

Камшыбек Кункабаев вышел в четвертьфинал чемпионата мира.


Напомним, казахстанец стартовал на ЧМ-2023 с победы над россиянином Алексеем Дроновым. Камшыбек Кункабаев является бронзовым призером Олимпиады-2020, двукратным серебряным призером чемпионата мира (2017, 2019) и четырехкратным серебряным призером чемпионата Азии (2017, 2019, 2021, 2022).

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