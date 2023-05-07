Камшыбек Кункабаев вышел в четвертьфинал ЧМ-2023 по боксу в Ташкенте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев провел второй поединок на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте и победил соперника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В 1/8 финала в весовой категории свыше 92 килограммов Камшыбек Кункабаев сразился с сирийским супертяжем Мохаммедом Млайесом и победил его единогласным решением судей.

Камшыбек Кункабаев вышел в четвертьфинал чемпионата мира.





Напомним, казахстанец стартовал на ЧМ-2023 с победы над россиянином Алексеем Дроновым. Камшыбек Кункабаев является бронзовым призером Олимпиады-2020, двукратным серебряным призером чемпионата мира (2017, 2019) и четырехкратным серебряным призером чемпионата Азии (2017, 2019, 2021, 2022).



