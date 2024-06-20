РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:25, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Кампусы трех зарубежных вузов откроют в Казахстане

    студенты
    Фото: pixabay.com

    К 2029 году филиалы зарубежных вузов  подготовят более 2000 высококвалифицированных специалистов необходимых для экономики страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Об этом на брифинге в СЦК сообщил министр науки и высшего образования РК Нурбек Саясат. По его словам, в Казахстане в этом году открываются кампусы трех зарубежных вузов.

    — На основании специального постановления правительства мы начали разрешать иностранным университетам приезжать в Казахстан, вкладывать свои деньги, строить или покупать здания и обучать в британском и зарубежном формате. Первым таким примером является университет De Montfort, расположенный в самом центре города на проспекте Аль-Фараби в Алматы. В следующем году его будут оканчивать первые выпускники. Этот британский университет предоставляет степени бакалавра на основе своих стандартов, формата, приемов и академической политики, — сообщил министр.

    Кроме того в Казахстане откроется большой кампус британского университета Ковентри.

    — Было выделено 8 гектаров земли. С 16 сентября текущего года в Астане откроется кампус полноценного британского университета Ковентри. После этого в Туркестане в рамках недавнего визита президента Кореи откроется крупный кампус южнокорейского университета Вусонг, — заявил Саясат Нурбек.

    По словам министра, особенность этих трех зарубежных вузов в том, что их выпускники, получив британский или корейский диплом, могут полноценно работать в этих странах.

    Теги:
    Вузы Саясат Нурбек Миннауки и высшего образования РК Строительство
    Карина Кущанова
    Автор
    Карина Кущанова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!