Кампусы трех зарубежных вузов откроют в Казахстане

К 2029 году филиалы зарубежных вузов подготовят более 2000 высококвалифицированных специалистов необходимых для экономики страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом на брифинге в СЦК сообщил министр науки и высшего образования РК Нурбек Саясат. По его словам, в Казахстане в этом году открываются кампусы трех зарубежных вузов.

— На основании специального постановления правительства мы начали разрешать иностранным университетам приезжать в Казахстан, вкладывать свои деньги, строить или покупать здания и обучать в британском и зарубежном формате. Первым таким примером является университет De Montfort, расположенный в самом центре города на проспекте Аль-Фараби в Алматы. В следующем году его будут оканчивать первые выпускники. Этот британский университет предоставляет степени бакалавра на основе своих стандартов, формата, приемов и академической политики, — сообщил министр.

Кроме того в Казахстане откроется большой кампус британского университета Ковентри.

— Было выделено 8 гектаров земли. С 16 сентября текущего года в Астане откроется кампус полноценного британского университета Ковентри. После этого в Туркестане в рамках недавнего визита президента Кореи откроется крупный кампус южнокорейского университета Вусонг, — заявил Саясат Нурбек.

По словам министра, особенность этих трех зарубежных вузов в том, что их выпускники, получив британский или корейский диплом, могут полноценно работать в этих странах.