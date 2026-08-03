Кампанию против мошенничества в брачных агентствах запустили в Китае

Власти Китая запустили масштабную государственную кампанию против мошенничества и нелегальных схем на рынке брачных услуг, которая продлится до февраля 2027 года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на Жэньминь Жибао.

Как сообщается, быстрорастущий рынок брачных услуг в Китае способствует увеличению числа браков. Однако развитие отрасли сопровождается всплеском правонарушений, вызвавших широкий резонанс в обществе.

Совместная инициатива пяти профильных ведомств во главе с Министерством гражданских дел КНР пройдет в пять этапов. Программа включает аудит компаний, выездные инспекции, применение строгих санкций к нарушителям, а также подведение итогов и оценку результатов.

Кампания нацелена на решение семи ключевых проблем рынка, включая нелегальную деятельность, ложную рекламу, мошенничество с подставными женихами и невестами, нарушение договоров, непрозрачное ценообразование, халатную верификацию и утечку персональных данных.

Для дальнейшего развития отрасли планируется внедрение стандартных форм договоров, обязательной верификации анкет клиентов, а также содействие отраслевому саморегулированию и повышение уровня доверия к бизнесу

По заявлению властей, усиливающийся контроль над отраслью станет частью комплексной государственной стратегии по формированию благоприятной среды для создания семей, стимулирования рождаемости и поддержки демографического развития страны.

Ранее сообщалось, что число браков в Китае резко выросло после упрощения и романтизации брачных процедур.