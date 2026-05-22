Число браков в Китае резко выросло после упрощения и романтизации брачных процедур

В 2025 году в Китае было зарегистрировано 6,76 млн браков, что на 657 000 больше, чем годом ранее. Специалисты связывают этот рост с упрощением процедуры регистрации и расширением сопутствующих услуг для молодоженов, передает Kazinform со ссылкой на Xinhua.

Ключевым изменением стала возможность регистрировать брак не по месту прописки, а в любом регионе страны. Это особенно важно для тех, кто работает вдали от дома. Наглядный пример — пара из провинции Шаньси, которая оформила брак в пекинском районе Сичэн менее чем за пять минут, хотя прежде им пришлось бы брать отпуск и ехать домой. С момента вступления новых правил в силу в мае прошлого года район Сичэн зарегистрировал почти 27 000 браков — на 24,7% больше, чем годом ранее. Из них более 8 300 — межрегиональные, примерно каждая третья пара не является жителями Пекина.

Государство также активно романтизирует саму процедуру регистрации. По всей стране открыты 525 площадок в парках и 1 330 уличных пунктов выдачи свидетельств. 20 мая — дата, которую китайские пары особенно любят, так как сочетание цифр «5-2-0» по-мандарински звучит как «я тебя люблю» — центр в Сичэне принял более 600 заявок и совместно с 60 близлежащими магазинами предложил молодоженам скидки и романтические маршруты по городу.

Параллельно развивается система поддержки молодоженов. В Чунцине после регистрации пары могут посетить «первый урок молодоженов» — занятия по семейным финансам. Центр площадью около 1 000 квадратных метров включает зал выдачи свидетельств, музей свадебных традиций и консультационную зону. В стране действуют 4 747 консультационных учреждений по вопросам брака и семьи с 18 000 специалистов — в 2025 году их услугами воспользовались более 3,46 млн человек.

Отдельным направлением реформ стала борьба с расточительными свадебными традициями. В провинциях Цзянсу, Хэнань, Аньхой и других регионах власти активно противодействуют чрезмерно высоким выкупам за невесту и пышным застольям. По словам главы поселка Дацыянь в провинции Чжэцзян Се Сяоцзюня, стоимость одного банкета снизилась на 20 000–30 000 юаней (около 2 900–4 400 долларов), а общие расходы на свадьбу сократились примерно на 30%. По всей стране определены 2 080 пилотных площадок по реформированию свадебных традиций и 2 045 площадок, демонстрирующих свадебную культуру.