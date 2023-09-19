Кампания по прикреплению к поликлиникам началась в Астане

В Астане началась кампания по свободному прикреплению населения к поликлиникам. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления общественного здравоохранения города Астаны Айнур Тулеуова на брифинге столичной Службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметила спикер, ежегодно в Казахстане с 15 сентября по 15 ноября проходит акция по свободному выбору поликлиники в пределах территории проживания. Это позволяет гражданам выбрать лечебное учреждение в случае неудовлетворенности или смены места жительства в рассматриваемой поликлинике, а также по другим причинам.

Прикрепление физических лиц к организациям ПМСП является основанием для оказания ПМСП и осуществляется на принципах равноправия и добросовестной конкуренции независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности.

Кроме того, при реализации права свободного выбора клиники не следует забывать о территориальном принципе, то есть в случае необходимости медицинской помощи на дому следует зарегистрироваться по месту жительства для вызова врача или выездной бригады.

Пакет услуг пациент начнет получать с 1 января 2024 года, то есть до 31 декабря обслуживание продолжится в ранее зарегистрированной в поликлинике.



«Способы регистрации в поликлинике не изменились. У него есть 2 разных способа. Первый – с использованием услуги «Регистрация в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь» через портал «Электронное правительство», второй – зарегистрироваться путем посещения поликлиники и написания заявления. Следует отметить, что вторым способом могут воспользоваться пенсионеры, инвалиды, опекуны граждан, являющихся инвалидами с детства, отбывающие наказание в виде лишения свободы, студенты, отбывающие воинскую повинность, дети, рожденные за рубежом, а также граждане, состоящие на учете с доверенностями», – сказала Айнур Тулеуова.



Теперь, для постановки на учет в поликлинике трудовые мигранты из государств-членов Евразийского экономического союза должны приобрести полис добровольного медицинского страхования.

В случае, если пациент выехал в другой населенный пункт, то за экстренной медицинской помощью он может обратиться в ближайшую медицинскую организацию по месту нахождения, или может вызвать бригаду скорой медицинской помощи.